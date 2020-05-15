Три приключенческих мультфильма для вас и ваших детей

Настал тот период, когда вполне вероятно каждый родитель посмотрел с ребенком много раз один и тот же мультфильм и кажется запас прочности исчерпывает себя. Самое время посмотреть, что еще предлагает современная семейная анимация для приятного времяпровождения.
“Викинг Вик”, 2019 год
Новейшая семейная анимация на этой неделе стала доступна на онлайн-платформах Megogo и iTunes. Речь в мультике пойдет о приключениях грозных и суровых викингов, правда вот главный герой Вик - абсолютно не такой. Но не всегда героичность определяется исключительно архетипичным набором истин. И, в свою очередь, суровые внешне герои - не всегда так уж суровы в душе. Вик - сын грозного скандинавского воина Конунга. Пока другие решают свои проблемы с помощью силы, Вику удается обезоружить противников своей вежливостью и находчивостью. А какие приключения ждут юного викинга и его друзей, и как они из них выберутся - это стоит увидеть каждому, ведь порой самые большие приключения ожидают самых маленьких, а если они щедро приправлены огромной долей юмора, то будут интересны в любом возрасте.
“Астерикс и тайное зелье”, 2018 год
Новые-старые герои вернулись! Неутомимая парочка Астерикс и Обеликс снова в деле, ведь приключения всегда сами находили наших героев. В непокорившемся Цезарю поселении Астерикса, лишь мудрый и старый друид знает секрет волшебного напитка, добавляющего силу галльским смельчакам. И вот, мудрый старец получает травму и понимает, что ему нужно искать достойного преемника. Но не так все и просто, ведь друиды разными бывают: слишком юными, слишком бездарными и, даже, - слишком враждебными. Но Астерикс, Обеликс и галлы в целом, как мы знаем, никогда не унывают. Так что к умопомрачительным приключениям добавьте искрометный юмор - получится прекрасное зрелище для всей семьи. Анимацию можно найти в библиотеке SweetTV, Megogo и в iTunes.
“Бигфут младший”, 2017 год
Лишь представьте: вы считаете себя обычным подростком, но внезапно обнаруживаете собственную экстраординарность, находите давно потерянного отца, и даже начинаете свободно общаться с лесными созданиями? Вот это поворот, не так ли? Но, как известно, за любой экстраординарностью кроется и опасность. И именно она настигает героя. Ничего себе завязка для юного Адама, который и не представлял себе, что его папа - настоящий Бигфут, и что им придется быть начеку. Прекрасный и добрый мультфильм перенесет зрителя из городской атмосферы в лесную чащу, с его умопомрачительно забавными обитателями и незабываемыми приключениями. А особо внимательный зритель в украинском дубляже услышит голос Сергея Притулы, озвучившего старшего Бигфута. К слову, уже в этом году выйдет продолжение истории - “Семейка Бигфутов”, а пока первую часть можно найти все там же - SweetTV, Megogo и iTunes.
Смотрел все три. Не сказать, чтобы суперские, но время точно даром не потратишь.