Три приключенческих мультфильма для вас и ваших детей

oKino.ua . 15 мая, 2020 8

Настал тот период, когда вполне вероятно каждый родитель посмотрел с ребенком много раз один и тот же мультфильм и кажется запас прочности исчерпывает себя. Самое время посмотреть, что еще предлагает современная семейная анимация для приятного времяпровождения.

Новейшая семейная анимация на этой неделе стала доступна на онлайн-платформах Megogo и iTunes. Речь в мультике пойдет о приключениях грозных и суровых викингов, правда вот главный герой Вик - абсолютно не такой. Но не всегда героичность определяется исключительно архетипичным набором истин. И, в свою очередь, суровые внешне герои - не всегда так уж суровы в душе. Вик - сын грозного скандинавского воина Конунга. Пока другие решают свои проблемы с помощью силы, Вику удается обезоружить противников своей вежливостью и находчивостью. А какие приключения ждут юного викинга и его друзей, и как они из них выберутся - это стоит увидеть каждому, ведь порой самые большие приключения ожидают самых маленьких, а если они щедро приправлены огромной долей юмора, то будут интересны в любом возрасте.

Новые-старые герои вернулись! Неутомимая парочка Астерикс и Обеликс снова в деле, ведь приключения всегда сами находили наших героев. В непокорившемся Цезарю поселении Астерикса, лишь мудрый и старый друид знает секрет волшебного напитка, добавляющего силу галльским смельчакам. И вот, мудрый старец получает травму и понимает, что ему нужно искать достойного преемника. Но не так все и просто, ведь друиды разными бывают: слишком юными, слишком бездарными и, даже, - слишком враждебными. Но Астерикс, Обеликс и галлы в целом, как мы знаем, никогда не унывают. Так что к умопомрачительным приключениям добавьте искрометный юмор - получится прекрасное зрелище для всей семьи. Анимацию можно найти в библиотеке SweetTV, Megogo и в iTunes.

Лишь представьте: вы считаете себя обычным подростком, но внезапно обнаруживаете собственную экстраординарность, находите давно потерянного отца, и даже начинаете свободно общаться с лесными созданиями? Вот это поворот, не так ли? Но, как известно, за любой экстраординарностью кроется и опасность. И именно она настигает героя. Ничего себе завязка для юного Адама, который и не представлял себе, что его папа - настоящий Бигфут, и что им придется быть начеку. Прекрасный и добрый мультфильм перенесет зрителя из городской атмосферы в лесную чащу, с его умопомрачительно забавными обитателями и незабываемыми приключениями. А особо внимательный зритель в украинском дубляже услышит голос Сергея Притулы, озвучившего старшего Бигфута. К слову, уже в этом году выйдет продолжение истории - “Семейка Бигфутов”, а пока первую часть можно найти все там же - SweetTV, Megogo и iTunes.