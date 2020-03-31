ТВ онлайн для всех: Ланет.TV дарит промокод для просмотра ТВ-каналов Viasat

oKino.ua . 31 марта, 2020 7

Наслаждайтесь просмотром любимых шоу, фильмов и познавательных передач в HD-качестве в онлайн-сервисе Ланет.TV.

С 12 марта в Украине ввели режим карантина в связи с распространением коронавируса. Украинцы вынуждены оставаться в своих домах для предотвращения развития пандемии. На время карантина сервис Ланет.TV предлагает всем отвлечься от паники и новостей о распространении вируса и воспользоваться льготным периодом для просмотра телевидения онлайн с помощью промокода.

Как смотреть ТВ через Интернет? Для этого достаточно воспользоваться специальным промокодом "tv_karantyn", который нужно ввести в личном кабинете сервиса интернет-телевидения Ланет.TV.

Как подключить Ланет.TV?

Для этого необходимо авторизоваться через официальный сайт сервиса или в приложении Ланет.TV, который можно загрузить в Google Play. На стартовой странице сервиса нужно выбрать социальную сеть, с помощью аккаунта в которой осуществляется вход.

Следующим шагом является выбор одного из тарифных пакетов или подписок. Для активации платной услуги необходимо иметь на счету достаточно средств. Пополнение осуществляется в пункте меню "Счет" с помощью платежной системы.

Активировать промокод нужно до 6 апреля 2020 года в сервисе Ланет.TV. После этого на личный и бонусный счета начисляется по 75 грн для заказа пакета, который включает фильмовые, познавательные и спортивные каналы:

VIP Premiere, VIP Megahit, VIP Comedy в HD-качестве;

Epic Drama HD;

TV1000 East, TV1000 Action, TV1000 World Kino;

Viasat Explore, History, Nature;

а также Viasat Nature/History и Viasat Sport в HD-качестве.

Преимущества просмотра ТВ онлайн в сервисе Ланет.TV:

Привязка одного аккаунта к 5 различным устройства (веб- и Android-платформы);

Возможность смотреть фильмы онлайн на таких ТВ-каналах: TV1000, VIP Megahit, Sony Turbo, TV1000 Action, VIP Premiere, VIP Comedy, TV1000 World Kino, Megogo Live.

Более 200 каналов онлайн;

Прямой эфир телеканалов и возможность отложенного просмотра сериалов, кино и телепередач.

Удобная ТВ программа в сервисе содержит расписание всех каналов, транслируемых на территории Украины. В списке — телепрограммы на день или неделю всех доступных для просмотра каналов. Для удобства они разделены на жанры в зависимости от интересов. Эта функция позволит не пропустить любимую передачу и смотреть фильмы онлайн с наилучшим качеством.

Сервис интернет ТВ позволяет смотреть такие телеканалы онлайн: СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2. НЛО TV и другие. А промокод для просмотра пакета каналов позволит оценить качество трансляции и преимущества интернет-телевидение.