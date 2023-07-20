oKino.ua . 20 июля, 2023 15

Масштабна історія про винайдення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером від одного з найвидатніших режисерів сучасності – Крістофера Нолана!

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ФРАГМЕНТ ПРО ФІЛЬМ

«Сценарій «Оппенгеймера» потребував величезного акторського складу, аби зіграти десятки персонажів, які змінили світ у 20-му столітті. Кілліан Мерфі, який зіграв Роберта Оппенгеймера, був центральною фігурою фільму. Проте я розумів, що Кілліану поруч будуть потрібні актори, які могли б кинути йому виклик. В історії з такою кількістю різних облич кожен з героїв повинен був мати свою особливість і викликати довіру у глядачів, коли ті споглядатимуть їх з великих екранів. Тож для цієї місії нам вдалося зібрати феноменальний каст», — ділиться Крістофер Нолан.

Студія: Universal Старт в Україні: 20.07.2023

Жанр: Історія, за мотивами реальних подій

Режисер: Крістофер Нолан («Початок», «Дюнкерк», «Тенет», «Інтерстеллар»).

У ролях: Кілліан Мерфі (телесеріал «Гострі картузи», «Початок»), Емілі Блант (дилогія «Тихе місце»), Роберт Дауні-мол. («Залізна Людина»), Флоренс П'ю («Маленькі жінки», «Чорна вдова»), Метт Деймон («Аутсайдери», «Одинадцять друзів Оушена»).

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