В жизни и в кино: 10 пар, чья любовь началась на съемочной площадке

Виктория Панова . 24 июня, 2020 0

Голливудским звездам, которые работают на одной съемочной площадке, часто приписывают служебные романы. Иногда это всего лишь плод воображения поклонников, но бывает и так, что на съемках вспыхивает настоящая страсть. Предлагаем вспомнить 10 пар, чья история любви началась с совместной работы и продолжается до сих пор.

1. Курт Рассел – Голди Хоун

Самая крепкая пара Голливуда Рассел – Хоун вместе уже 37 лет. Впервые они увидели друг друга в далеком 1968 году на съемочной площадке фильма «Один и единственный, уникальный в своем роде семейный ансамбль». Голди было 23, а Курту и того меньше – 17. Естественно, любовной истории не случилось. Но от судьбы не убежишь. Актеры вновь встретились на съемках в 1983 году во время работы над картиной «Дополнительная смена». К тому моменту у красавчика Рассела был за плечами не сложившийся брак, а у блондинки Голди – целых два. Но они разглядели друг в друге родственные души и стали ходить на свидания, а спустя четыре года мастерски отыграли чувства в романтической комедии «За бортом», правда, им даже не пришлось изображать любовь – они уже были вместе не только в кадре, но и в реальной жизни.

Пара вырастила четырех детей (одного общего), а теперь наслаждается времяпрепровождением с внуками. Кстати, под венец парочка так и не сходила. А зачем, если и так все очевидно: это навсегда!

2. Пенелопа Крус – Хавьер Бардем

Глядя на Пенелопу Крус и Хавьера Бардема, не возникает сомнений, что эти двое созданы друг для друга. Правда, в момент знакомства они сами этого не поняли. Познакомились актеры в 1992 году на съемках картины «Ветчина, ветчина». Они были очень молоды: ей – 18, ему – 24. Актерам приходилось изображать страсть на съемочной площадке, но в реальности искра между молодыми людьми не пробежала.

Спустя 15 лет актеры вновь встретились на съемках: Крус и Бардем снимались у Вуди Аллена в картине «Вики Кристина Барселона» (2008). Вот тут-то все и закрутилось. Правда, Крус и Бардем так тщательно скрывали свой роман, что журналисты стали приписывать горячему Хавьеру роман с другой партнершей – Скарлетт Йоханссон. Крус и Бардем поженились в 2010 году. Супруги воспитывают двоих детей, а еще периодически появляются в кадре вместе: после фильма Вуди Аллена, с которого и началась история любви Крус и Бардема, актеры снялись вместе в фильме «Эскобар» (2017) и «Лабиринты прошлого» (2019). Вот уж поистине в жизни и в кино!

3. Кит Харингтон – Роуз Лесли

За тем, как страстно начинался роман этой парочки, наблюдал весь мир. Кит и Роуз были знакомы давно, но однажды они встретились на съемочной площадке популярного сериала «Игра престолов», и тут закрутилось. Актерам достались роли влюбленных, но изображать чувства не пришлось: Кит и Роуз по-настоящему влюбились друг в дружку, и это было видно невооруженным взглядом, хотя сами актеры долго скрывали свои отношения. Только в 2016 году Харингтон подтвердил, что встречается с коллегой по «Игре престолов» с 2012 года. Спустя год парочка объявила о помолвке и затягивать со свадьбой не стали – в 2018 году состоялось торжество. На свадьбу были приглашены многие актеры «Игры престолов», а поклонники сериала ликовали – Джон Сноу и «одичалая» таки вместе!

5. Эштон Кутчер – Мила Кунис

Мила и Эштон познакомились давно: в 1998 году они встретились на съемочной площадке популярного телесериала «Шоу 70-х». В сериале, кстати, они играли влюбленных, и в кадре случился их первый поцелуй. Но в реальной жизни между актерами не было даже намека на романтические отношения. Эштон женился на Деми Мур, у Милы закрутился роман с Макколеем Калкиным. Однако судьба расставила все на свои места: в 2012 году актеры работали вместе в сериале «Два с половиной человека» и после совместных съемок уже больше не расставались. Спустя три года парочка тайно расписалась. Сейчас они растят двух детей.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что брак Кутчера и Кунис трещит по швам. А всему виной якобы скандальные мемуары бывшей жены Эштона Деми Мур: актриса в своих воспоминаниях была предельно откровенна и рассказала о бывшем супруге нелицеприятные вещи. Но, похоже, скандал между Кутчером и Кунис был всего лишь домыслом журналистов: у пары по-прежнему все хорошо. Возможно, проблемы и были, но парочке удалось вернуть прежнюю гармонию.

6. Том Харди – Шарлотта Райли

Съемки в двухсерийном фильме «Грозовой перевал» стали судьбоносными для Тома Харди и Шарлотты Райли. Проект буквально перевернул их жизнь, ведь именно на съемочной площадке они поняли, что созданы друг для друга. Роман развивался стремительно, и уже спустя год пара объявила о помолвке. Однако с самой свадьбой влюбленные не спешили: прошло 4 года с момента помолвки, пока Харди и Райли расписались. Церемония держалась в строжайшем секрете и прошла вдали от любопытных глаз. Пара воспитывает двоих детей и, похоже, они действительно обрели счастье.

7. Сара Мишель Геллар – Фредди Принц-младший

Эта пара, похоже, нашла настоящий секрет семейного счастья. Сара и Фредди познакомились на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» в далеком 1996 году. На тот момент Принц-младший был в отношениях, а Геллар была занята работой – она активно снималась в популярном молодежном телесериале «Баффи – истребительница вампиров». Одним словом, любовной истории не случилось, хотя они мило общались как коллеги и вместе обедали. Когда Фредди расстался со своей очередной девушкой, смелая «истребительница вампиров» позвонила ему и пригласила на суши – вот тут-то все и завертелось. В 2001 году актеров пригласили на съемки фильма «Скуби-ду», и они вместе оказались в Австралии. Там романтик Фредди и сделал избраннице предложение. Через год отшумела свадьба звезд, и больше они не разлучались.

Актерская чета вместе снялась в 5 кинолентах. Но Саре не нравилось, что их приглашали на одни и те же проекты: актриса призналась, что круглые сутки находиться вместе с избранником ей сложно, поэтому стала разделять дом и работу, отказываясь от предложений, на которые уже согласился Фредди. Супруги воспитывают двоих детей и старательно оберегают свое счастье от назойливых папарацци. Возможно, в том, что супруги не живут напоказ, и кроется секрет долговечности их брака.

8. Бенедикт Камбербэтч – Софи Хантер

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, покоривший своим талантом Голливуд, познакомился со своей будущей супругой на съемочной площадке. В 2009 году он снимался вместе с Софи Хантер в британской драме Сьюзен Лючани «Бурлеск сказки». Любви с первого взгляда, кстати, не произошло. Они просто общались как хорошие знакомые. Камбербэтч после нескольких неудачных любовных историй ушел с головой в работу и уверял поклонников, что все свободное время проводит с друзьями, а про отношения пока даже не думает.

В 2014 году стало известно, что любимый всеми Шерлок встречается с актрисой и театральным режиссером Софи Хантер. Звездная пара, к слову, тщательно скрывала свой роман от папарацци: даже в ресторан они приезжали порознь. О помолвке влюбленных сообщили родители Бенедикта. Причем, сделали это традиционным английским способом – дали объявление в газету. В 2015 году в День всех влюбленных пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают двух сыновей. Они стараются максимально оградить детей от излишнего внимания журналистов, да и сама актерская чета редко выходит в свет.

9. Райан Гослинг – Ева Мендес

Совместная история Райана Гослинга и Евы Мендес началась почти 10 лет назад – в 2011 году. Они встретились на съемках ленты «Место под соснами», где сыграли влюбленных. Поклонники думали, что отношения между актерами – это всего лишь «интрижка», которая скоро закончится. А все из-за того, что Гослинг несколько раз начинал отношения во время съемок: сначала с Сандрой Буллок на площадке «Отсчет самоубийств», а затем и с Рэйчел Макадамс, работая над картиной «Дневник памяти». Одним словом, начинать отношения на съемочной площадке стало своеобразной «фишкой» Гослинга. За актером закрепилась слава гуляки, и он много раз заявлял, что серьезные отношения, брак, дети – это не для него. Естественно, в то, что роман с Мендес будет долговечным, никто не верил. Но чувства оказались настоящими и прошли проверку временем: пара до сих пор вместе, актеры воспитывают двух дочерей.

10. Дэниел Крейг – Рейчел Вайс

Это одна из самых скрытных звездных пар. По доброй голливудской традиции отношения Крейга и Вайс начались на съемочной площадке. Однако их история – это не история про любовь с первого взгляда. Впервые актеры встретились в 1994 году во время совместной работы над театральной постановкой. В это время будущий Джеймс Бонд как раз разводился со своей первой женой, и ему было совсем не до новых отношений.

Долгие годы Крейг и Вайс поддерживали дружеское общение: они вращались в одних кругах, встречались на мероприятиях. Но ничего более. В 2010 году актеры, которые на тот момент уже стали мировыми звездами (Крейг сыграл Бонда, Вайс получила «Оскар»), работали над триллером «Дом грез». Этот совместный проект и положил начало их отношениям. В прессе стали появляться совместные фото актеров, но сами они отрицали, что что-то между ними происходит, ведь оба были в отношениях с другими людьми. Когда и Дэниел, и Рейчел расстались со своими партнерами, причину искать не пришлось: на совместных фото было видно, как они смотрят друг на друга. В 2011 году звезды поженились, причем пышного торжества не было – помимо жениха и невесты, на церемонии присутствовало 4 человека. А вот пополнение в семействе в 2018 году супруги скрывать не стали: у пары родилась дочь. Чета ведет совершенно незвездный образ жизни и редко появляется на красной дорожке. Как показывает практика служебных романов в Голливуде, беречь свое счастье от посторонних глаз – правильная тактика.