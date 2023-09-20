oKino.ua . 20 сентября, 2023 9

Трагічні сторінки нашої історії. Фільм Валерія Шалиги "Відлуння" присвячений усім загиблим під час масових розстрілів єврейського населення в часи другої світової війни.

Події фільму розгортаються в липні 1941 року в місті Вінниці, яка вже окупована фашистами. Місцеве населення, що не встигло евакуюватися опиняється під загрозою фізичного знищення. Особливо страждає єврейська община. Різні долі людей серед яких опиняється маленький хлопчик Сьома якого переховує у себе сусідка Маруся.

В головних ролях: Марко Герцберг, Ольга Олексій, Олексій Суханов, Ігор Волков

Режисер: Валерій Шалига



У фільмі використані спогади з книги В.Я.Куликова «Окупація»

"Відлуння". Офіційний трейлер

«Відлуння» у твоєму місті дивись тут - “Жовтень”(Київ), “Сінема Сіті”(Вінниця), “Планета Кіно” (Київ Blockbuster), Кіноклуб “ПІДПІЛЛЯ” (Житомир)/