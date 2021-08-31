Выбираем лучший роутер Xiaomi в 2021 году

oKino.ua . 31 августа, 2021 8

Китайская компания Xiaomi представила миру новое творение – роутер. Маршрутизатор получил усовершенствованный дизайн, изменения коснулись и внутреннего наполнения. Конструкция выполнена в виде башни. Это не только дизайнерское решение, но еще и возможность укомплектовать габаритный радиатор для контроля температуры и другие составляющие. В основе новой модели установлен четырехъядерный процессор Qualcomm APQ6000 с чипом NPU. Это мощный роутер, который раздает трафик в двух диапазонах. Предлагаем ознакомиться с самыми популярными моделями маршрутизаторов, которые выпускает компания Xiaomi.

Что нужно знать о новинке китайского бренда

Маршрутизатор последней модели отличается оригинальным дизайном, а также обещает качественную передачу данных для нескольких устройств. Важные технические характеристики, заявленные производителем:

- поддержка Wi-Fi 6;

- 256 МБ оперативной памяти;

- 128 МБ встроенной памяти;

- работает в двух диапазонах;

- подключает до 128 устройств.

Еще одна особенность – ускоритель Tencent, который предназначен для онлайн-игр. Роутер синхронизируется со смарт-устройствами, что позволяет контролировать работу элементов «умного» дома. В ожидании новинки Xiaomi рассмотрим другие популярные маршрутизаторы, которые выбирают пользователи.

Топ лучших роутеров Xiaomi: бюджетные и флагманы

На какие роутеры стоит обратить внимание в 2021 году:

1. Mi AIoT AX3600. Флагманская модель с четырехъядерным процессором Qualcomm IPQ8071A. За передачу стабильного интернет-сигнала отвечают семь антенн, одна из них синхронизируется с элементами «умного» дома. Двухдиапазонный роутер нового поколения поставляет трафик одновременно для нескольких устройств. Настроить работу и управлять потоками можно через официальное приложение.

2. Mi Wi-Fi Router 4C. Бюджетный роутер, поддерживает скоростной поток до 300 Мбит/с. Среди очевидных плюсов – минималистичный дизайн, бесперебойная передача, невысокая стоимость.

3. Mi AC2100. Главная конструкторская особенность – стильный дизайн в виде колонны обтекаемой формы. Двухдиапазонный вариант отвечает за быструю передачу информации, создает сеть с большой зоной покрытия. Другие преимущества: усилитель сигнала, технологии MU-MIMO и Beamforming. С этим маршрутизатором несколько человек одновременно могут использовать трафик, подключив ноутбук или планшет.

4. Mi AIoT AC2350. Двухдиапазонный роутер, выпускается в черном и белом цветах, отличается минималистичным дизайном. Производитель включил 128 ГБ ОЗУ, к сети можно подсоединить до 128 гаджетов. Синхронизируется с элементами «умного» дома через приложение.

5. Redmi AX5. Поддерживает Wi-Fi 6, работает в разных частотных диапазонах. Благодаря поддержке технологии MU-MIMO позволяет подключить несколько компьютеров, смартфонов, ноутбуков. Недорогой, универсальный, реализует новый стандарт передачи данных.

6. Mi AX9000. Трехдиапазонный роутер, который развивает скорость до 4804 Мбит/с. Конструкторские особенности: корпус восьмиугольной формы, охлаждающий вентилятор, сетевые порты и USB 3.0 на задней панели. Связь поддерживается на расстоянии 12 метров, включая стены и другие препятствия. Управление ведется через мобильное приложение. Поставляет приоритетный поток для онлайн-игр.

Все представленные роутеры быстрые, функциональные, мощные, обеспечивают бесперебойный доступ к сети и качественную передачу данных. Образуют большую зону покрытия с одновременным подключением нескольких устройств. В интернет-магазине Comfy.ua можно купить роутер Mi Router AX1800 по выгодной цене.