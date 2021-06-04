Таня Гончаренко .4 июня, 2021 11

Самый известный американский кинорежиссер написал книгу по мотивам фильма "Однажды в Голливуде" и пообещал, что роман будет не только таким же интересным как фильм, но и позволит полностью переосмыслить всю историю.

Книга поступит в продажу 29 июня 2021 года, об этом заявил Тарантино в подкасте программы Pure Cinema.

Также, режиссер рассказал, что добавил несколько секретов и сцены, которые не вошли в финальную версию фильма. Персонажи ДиКаприо и Питта в книге раскрываются с другой стороны, что позволяет лучше узнать и понять их.

Сам Квентин уверяет, что фанаты фильма будут в восторге, ведь роман - это не просто история с недостающими фрагментами, а что-то новое, что позволит полностью переосмыслить то, что все видели на экране.

программы Pure Cinema.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/polnoe-pereosmyslenie-vsey-istorii-tarantino-zakonchil-knigu-po-svoemu-filmu-odnazhdy-v-gollivude-1556188.html

программы Pure Cinema.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/polnoe-pereosmyslenie-vsey-istorii-tarantino-zakonchil-knigu-po-svoemu-filmu-odnazhdy-v-gollivude-1556188.html