Анастасия Лях .13 января, 2020 5

Потоковых сервисов становится все больше, и даже большие премьеры вроде «Ирландца» теперь проходят онлайн, но, что очень радует, зрители продолжают ходить в кинотеатры.

Как сообщает Variety, общие мировые кассовые сборы в 2019 году превысили 42,5 миллиарда долларов. И это новый рекорд, который удалось установить благодаря в первую очередь компании Disney и ее проектам-миллиардникам , в топе которых, конечно же, «Мстители: Финал», ремейк «Короля Льва» и сиквел «Холодного сердца».

При этом стоит отметить, что сборы американского проката в сравнении с 2018 годом наоборот, упали на 4,4% (их доля составила 11,4 миллиарда долларов из общих 42,5 миллиарда), а сборы за пределами Америки выросли и превысили 31 миллиард.