Анастасия Лях .18 декабря, 2019 2

Аналитики утверждают, что заключительный эпизод космической саги в свои премьерные выходные соберет по миру 450 миллионов долларов, пишет Deadline.

Из них 200 миллионов составит касса американского бокс-офиса , а 250 миллионов будут заработаны за пределами Северной Америки. Если предварительные подсчеты сбудутся, это будет второй лучший старт в рамках франшизы после седьмого эпизода «Пробуждение силы», которому удалось заработать в первый уикенд 528 миллионов долларов.

При таких прогнозах очевидно, что рубеж в миллиард долларов девятому эпизоду дастся очень легко. И тогда «Скайуокер. Восход» станет седьмым диснеевским проектом 2019 года, преодолевшим миллиардную отметку.