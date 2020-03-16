Анастасия Лях .16 марта, 2020 7

И этого следовало ожидать. Из-за частичного закрытия кинотеатров и в целом боязни людей лишний раз выходить из дома американский прокат по итогам минувшего уикенда продемонстрировал наихудший результат за последние двадцать лет.

По данным Box Office Mojo, лидером по сборам прошедших выходных в кинотеатрах Северной Америки снова стал диснеевско-пиксаровский мультфильм «Вперед», стартовавший на позапрошлой неделе и добавивший в копилку скромные 10,5 миллиона долларов.

В мировом прокате анимация заработала за все время чуть более 100 миллионов долларов. Это наихудший результат в истории Pixar.

Вторую строчку американского бокс-офиса по итогам уикенда 13–15 марта заняла мелодрама «Верю в любовь» с участием Бритт Робертсон (9,5 миллиона долларов). На третьей позиции разместился фантастический боевик с Вином Дизелем «Бладшот» (9,3 миллиона).