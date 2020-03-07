Анастасия Лях .7 марта, 2020 2

Несмотря на эпидемию коронавируса, эксперты предвещают хороший старт в прокате для игрового ремейка диснеевского мультика «Мулан», передает Deadline.

По данным издания, аналитики называют сумму от 85 до 100 миллионов долларов в премьерный уикенд на домашних экранах. То есть «Мулан» должна стартовать на уровне «Аладдина» (91 миллион долларов) и «Книги джунглей» (103 миллиона долларов).

Однако это не отменяет того факта, что международный прокат «Мулан» сильно пострадает из-за потери азиатского рынка. Напомним, что в настоящее время из-за эпидемии коронавируса все кинотеатры Китая и Южной Кореи закрыты.

В украинский прокат «Мулан» выйдет 26 марта.