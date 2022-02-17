Анастасия Лях .17 февраля, 2022 6

Как пишет Deadline, эксперты прогнозируют приключенческому фильму «Uncharted: Неизведанное» низкий старт в американском прокате.

Напомним, картина в духе «Индианы Джонса», «Лары Крофт» и «Сокровища нации» является многострадальной адаптацией, давно превратившейся в долгострой, одноименной серии популярных видеоигр, посвященных искателю сокровищ Нейтану Дрейку. Режиссером выступил создатель «Зомбиленда» и «Венома» Рубен Фляйшер, а роли исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас.

На остальных территориях фильм вышел неделей раньше, но в американских кинотеатрах стартует лишь завтра, 18 февраля.

Аналитики считают, что первый уикенд дома принесет создателям ленты всего лишь 30 миллионов долларов (при этом производственный бюджет проекта составляет 120 миллионов), а это означает кассовый провал.

Причиной такого неблагоприятного сценария называются прохладные рецензии западных критиков: на «томатах» рейтинг фильма в настоящее время составляет лишь 40% на основе 97 голосов.