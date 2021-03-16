Анастасия Лях .16 марта, 2021 3

На фото: Кадр из фильма "Аватар"

Как сообщает Deadline, фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона вернул себе титул самого кассового фильма всех времен и народов.

Напомним, ранее сборы «Аватара» составляли 2,797 миллиарда долларов. Затем марвеловские «Мстители: Финал» заработали в прокате 2,798 миллиарда долларов и тем самым подвинули картину Кэмерона с лидирующей позиции.

Недавно же «Аватар» вышел в повторный прокат в Китае, где кинотеатры пытаются восстановиться после коронавирусного застоя и реанимируют свой бизнес с помощью самых хитовых мировых блокбастеров. В итоге касса «Аватара» пополнилась суммой в 8,9 миллиона долларов.

Впрочем, если китайские кинотеатры в рамках программы оживления индустрии выпустят в повторный прокат «Мстителей»…