Как и ожидалось, новый «Бэтмен» отлично стартовал в домашнем прокате. За первый уикенд картине с Робертом Паттинсоном удалось заработать 128,5 миллиона долларов и возглавить американский
За все время пандемии это второй лучший результат после фильма «
Напомним, что изначально ожидалось, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит взрослый прокатный рейтинг за мрачность, насилие и жестокость, но в итоге ленте все же присудили подростковый рейтинг
Также отметим, что западные критики высоко оценили картину и назвали эту экранизацию «одной из самых мрачных и самых захватывающих» в линейке о Темном рыцаре. Рейтинг на «томатах» в настоящее время составляет 85%.
Прокат в Америке стартовал 4 марта. 19 апреля фильм станет доступен на стриминге HBO Max.