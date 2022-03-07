Анастасия Лях .7 марта, 2022 10

Как и ожидалось, новый «Бэтмен» отлично стартовал в домашнем прокате. За первый уикенд картине с Робертом Паттинсоном удалось заработать 128,5 миллиона долларов и возглавить американский бокс-офис , сообщает Variety.

За все время пандемии это второй лучший результат после фильма « Человек-паук : Нет пути домой», который собрал в премьерные выходные рекордную сумму в 260 миллионов долларов.

Напомним, что изначально ожидалось, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит взрослый прокатный рейтинг за мрачность, насилие и жестокость, но в итоге ленте все же присудили подростковый рейтинг PG-13 , что подразумевает куда более широкую аудиторию.

Также отметим, что западные критики высоко оценили картину и назвали эту экранизацию «одной из самых мрачных и самых захватывающих» в линейке о Темном рыцаре. Рейтинг на «томатах» в настоящее время составляет 85%.

Прокат в Америке стартовал 4 марта. 19 апреля фильм станет доступен на стриминге HBO Max.