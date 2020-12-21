Боевик с Миллой Йовович возглавил американский прокат
Анастасия Лях
.21 декабря, 2020
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На фото: Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Лидером североамериканского бокс-офиса по итогам минувших выходных стал фэнтезийный боевик «Охотник на монстров», главную роль в котором исполнила Милла Йовович.
«Охотник на монстров» — экранизация видеоигры, по сюжету которой элитный отряд спецназа во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) оказывается в некоем параллельном мире, где существуют монстры, и берется за уничтожение тварей.
Ленту снял муж Миллы Йовович режиссер Пол У. С. Андерсон, известный по франшизе «Обитель зла», также основанной на серии компьютерных игр. Бюджет фильма составил 60 миллионов долларов.
По данным Box Office Mojo, в премьерный уикенд «Охотник на монстров» собрал в американских кинотеатрах, большая часть которых из-за пандемии до сих пор закрыта, 2,2 миллиона долларов и таким образом подвинул с лидирующей позиции анимацию «Семейка Крудсов 2», которая возглавляла бокс-офис в течение месяца.