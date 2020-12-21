Анастасия Лях .21 декабря, 2020 11

На фото: Кадр из фильма "Охотник на монстров"

Лидером североамериканского бокс-офиса по итогам минувших выходных стал фэнтезийный боевик «Охотник на монстров», главную роль в котором исполнила Милла Йовович.

«Охотник на монстров» — экранизация видеоигры, по сюжету которой элитный отряд спецназа во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) оказывается в некоем параллельном мире, где существуют монстры, и берется за уничтожение тварей.

Ленту снял муж Миллы Йовович режиссер Пол У. С. Андерсон , известный по франшизе «Обитель зла», также основанной на серии компьютерных игр. Бюджет фильма составил 60 миллионов долларов.