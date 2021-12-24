Таня Гончаренко .24 декабря, 2021 4

Нашумевший фильм Marvel "Человек-Паук 3: нет пути домой" с момента премьеры, которая состоялась 16 декабря, уже собрал по всему миру почти 814 млн долл. - пишет Deadline

Также, согласно статистике, которую опубликовали в Твиттере портала Rotten Tomatoes, блокбастер получил самый высокий зрительский рейтинг в истории главного агрегатора профессиональных рецензий.

Третья часть "Человека-Паука" всего за одну неделю обошла результат в 774 млн долларов фильма о Бонде "Не время умирать", собранных за два с половиной месяца.

Зрители и критики положительно восприняли картину об одном из самых популярных супергероев, что позволило "Человеку-Пауку 3: нет пути домой" войти в топ-10 лучших фильмов на портале IMDb.