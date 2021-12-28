Таня Гончаренко .28 декабря, 2021 11

На фото: "Человек-Паук 3: нет пути домой"

Новый фильм вселенной Marvel "Человек-Паук 3: нет пути домой", разработанный совместно с Sony Pictures, всего за 2 недели стал самым кассовым фильмом времен пандемии, собрав более миллиарда долларов. - сообщает Deadline

Согласно данным портала Box Office Mojo сборы составляют 1 млрд 54,5 млн долларов, без вклада китайского кинорынка, что особо впечатляет.

Напомним, что помимо ошеломляющих результатов и просмотров, "Человек-Паук 3: нет пути домой" также удостоился самого высокого рейтинга критиков за всю историю Rotten Tomatoes.