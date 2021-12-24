Анастасия Лях .24 декабря, 2021 7

Как сообщает Variety, недавно вышедшая третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом официально побила рекорд самого кассового голливудского фильма времен пандемии.

На сегодняшний день «Нет пути домой», стартовавший на прошлой неделе, уже заработал в мировом прокате 813,9 миллиона долларов. И это лучший результат среди голливудских проектов за два года, что мир переживает коронавирусную эпидемию.

Ранее рекорд принадлежал картине «Не время умирать», в которой Дэниэл Крэйг попрощался с ролью Бонда. Ей удалось собрать 774 миллиона долларов.

Правда, чтобы стать самым кассовым пандемическим фильмом не только среди голливудских проектов, но вообще, новому «паучку» придется превзойти результаты двух китайских фильмов, а именно «Битвы при Чосинском водохранилище» ($902 млн) и комедии «Привет, мам» ($882 млн). Скорее всего, ему это удастся, несмотря на то что в Китае, представляющем собой самый крупный рынок, «Нет пути домой» по политическим причинам в прокат не выйдет, как и все последние марвеловские проекты.