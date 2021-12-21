Анастасия Лях .21 декабря, 2021 11

На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Новый фильм о Питере Паркере продемонстрировал невероятный результат в свой первый уикенд как в американском, так и в международном прокате, сообщает Variety.

На домашних экранах «Нет пути домой» заработал 253 миллиона долларов в минувшие выходные. Это третий лучший результат за всю историю американского бокс-офиса после фильмов «Мстители: Финал» ($357 млн) и «Мстители: Война бесконечности» ($257 млн).

Аналогичная ситуация сложилась и в международном прокате. Суммарные сборы на всех территориях по итогам стартового уикенда составили 587 миллионов долларов. Это также третий лучший результат за всю историю после «Финала» и «Войны бесконечности».