Новый фильм о Питере Паркере продемонстрировал невероятный результат в свой первый уикенд как в американском, так и в международном прокате, сообщает Variety.
На домашних экранах «Нет пути домой» заработал 253 миллиона долларов в минувшие выходные. Это третий лучший результат за всю историю американского
Аналогичная ситуация сложилась и в международном прокате. Суммарные сборы на всех территориях по итогам стартового уикенда составили 587 миллионов долларов. Это также третий лучший результат за всю историю после «Финала» и «Войны бесконечности».
Неудивительно, что глава Marvel Кевин Файги и продюсер Sony Эми Паскаль уже объявили о запуске в производство четвертого