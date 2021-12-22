«Человек-паук» обошел в прокате «Войну бесконечности»
Анастасия Лях
.22 декабря, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Студия Sony обновила кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой», и оказалось, что стартовый уикенд в домашнем прокате принес еще больше денег, чем заявлялось ранее, пишет Deadline.
Ранее говорилось, что «Нет пути домой» заработал в первые выходные в американских кинотеатрах 253 миллиона долларов, продемонстрировав таким образом третий самый успешный старт в истории американского бокс-офиса после фильмов «Мстители: Финал» (357 миллионов) и «Мстители: Война бесконечности» (257 миллионов).
Однако теперь, когда подсчеты были перепроверены, выяснилось, что сборы «Человека-паука» дома составили 260 миллионов долларов, то есть на семь миллионов больше ранее заявленной суммы. А это значит, что «паучок» сумел обойти такого гиганта, как «Война бесконечности», и вышел на вторую позицию.
Что касается международного проката, общие сборы составили 600,8 миллиона долларов. Но этого не хватило, чтобы перескочить с третьей строки на вторую, так что впереди по-прежнему две части «Мстителей».