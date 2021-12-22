Анастасия Лях .22 декабря, 2021 2

Студия Sony обновила кассовые сборы фильма «Человек-паук : Нет пути домой», и оказалось, что стартовый уикенд в домашнем прокате принес еще больше денег, чем заявлялось ранее, пишет Deadline.

Ранее говорилось, что «Нет пути домой» заработал в первые выходные в американских кинотеатрах 253 миллиона долларов, продемонстрировав таким образом третий самый успешный старт в истории американского бокс-офиса после фильмов «Мстители: Финал» (357 миллионов) и «Мстители: Война бесконечности» (257 миллионов).

Однако теперь, когда подсчеты были перепроверены, выяснилось, что сборы « Человека-паука» дома составили 260 миллионов долларов, то есть на семь миллионов больше ранее заявленной суммы. А это значит, что «паучок» сумел обойти такого гиганта, как «Война бесконечности», и вышел на вторую позицию.