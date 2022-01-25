Анастасия Лях .25 января, 2022 7

На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

« Человек-паук : Нет пути домой» вернулся в лидеры американского проката спустя пять недель после старта, сообщает Box Office Mojo. Он сместил с первого места новый «Крик».

Хитовый блокбастер студий Sony и Marvel, который получился очень ностальгическим и фанатским, за минувший уикенд добавил в копилку еще 14,12 миллиона долларов. Всего домашняя касса на данный момент составила 721 миллион, и это четвертый лучший результат за всю историю американского бокс-офиса .

Мировые же сборы «Нет пути домой» уже достигли отметки в 1,7 миллиарда долларов. Это шестая строка в топе самых кассовых фильмов всех времен и народов после «Аватара», «Мстителей: Финал», «Титаника», «Звездных войн: Пробуждение силы» и «Мстителей: Война бесконечности».