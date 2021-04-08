Анастасия Лях .8 апреля, 2021 3

Аналитики считают, что, несмотря на пандемию, марвеловская «Черная вдова» может собрать в одном только домашнем прокате 170 миллионов долларов, пишет издание Comic Book.

Напомним, «Черная вдова» должна была выйти еще прошлой весной, но из-за ковида релиз неоднократно откладывался, и теперь премьера назначена на 9 июля, причем фильм одновременно выйдет и в кинотеатрах, и на стриминге Disney+, где его можно будет купить за тридцать долларов.

На днях студия опубликовала новый трейлер «Черной вдовы», и за первые сутки ролик собрал 70 миллионов просмотров, что на 13% больше, чем у предыдущего. Рост интереса к фильму и повлек за собой пересмотр предполагаемых сборов. Изначально аналитики пророчили картине скромную кассу в 45 миллионов, но теперь увеличили цифру почти в четыре раза.

К тому же предположительно к середине лета американские кинотеатры заработают в обычном режиме.