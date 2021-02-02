Детективный триллер «Дьявол в деталях» (он же «Мелочи») стал лидером американского
Как сообщает Box Office Mojo, картина заработала 4,8 миллиона долларов на домашних экранах в свои премьерные выходные.
«Дьявол в деталях» — новая режиссерская работа Джона Ли Хэнкока («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса»). По сюжету заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в
Роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Натали Моралес и Софья Васильева. Старт в украинском прокате — 4 февраля.