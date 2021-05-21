Анастасия Лях .21 мая, 2021 10

Несмотря на пандемию, есть все шансы, что девятый фильм франшизы «Форсаж» соберет в прокате больше денег, чем собрал восьмой, пишет Deadline.

То есть долгожданный гоночный экшен с участием Дизеля, Шарлиз Терон и рестлера Джона Сины может побить кассовый рекорд не только в рамках кинопроката в условиях пандемии, но и в рамках своей франшизы.

Об этом свидетельствует тот факт, что уже сегодня, когда стартовали первые показы, «Форсаж 9» заработал в Китае больше, чем заработал «Форсаж 8» за аналогичный период. Так, одни только ночные сеансы на китайском рынке принесли 9,2 миллиона долларов, тогда как у восьмого фильма этот показатель составил 8,7 миллиона.

Напомним, лента стартовала на таких территориях, как Китай, Корея, Россия. В Европе и Америке картина выйдет чуть позже. Аналитики прогнозируют, что предстоящие выходные закончатся для «Форсажа 9» суммой в 160–180 миллионов долларов.