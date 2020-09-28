Анастасия Лях .28 сентября, 2020 10

Как сообщает Box Office Mojo, мировые кассовые сборы «Довода» достигли 280 миллионов долларов.

Напомним, что бюджет фантастического триллера Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов. Это означает, для того, чтобы окупиться, картине необходимо собрать как минимум 400 миллионов.

В домашнем прокате за минувший уикенд копилка «Довода» пополнилась на 3,4 миллиона долларов (на 15 миллионов в международном). На второй строке американского бокс-офиса разместились многострадальные «Новые мутанты», заработавшие плюс 1,1 миллиона.

Третье место в домашнем прокате по итогам прошедших выходных досталось роуд-триллеру с Расселом Кроу «Неистовый», который пополнил карманы продюсеров еще на 1 миллион долларов.