Как сообщает Box Office Mojo, мировые кассовые сборы «Довода» достигли 280 миллионов долларов.
Напомним, что бюджет фантастического триллера Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов. Это означает, для того, чтобы окупиться, картине необходимо собрать как минимум 400 миллионов.
В домашнем прокате за минувший уикенд копилка «Довода» пополнилась на 3,4 миллиона долларов (на 15 миллионов в международном). На второй строке американского
Третье место в домашнем прокате по итогам прошедших выходных досталось
Напомним, что такие скромные показатели американского