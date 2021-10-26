Анастасия Лях .26 октября, 2021 6

В американских кинотеатрах научная фантастика Дени Вильнева «Дюна» появилась гораздо позже, чем на других территориях, в частности в Европе, где фильм стартовал еще в середине сентября. Но появилась с размахом и возглавила домашний бокс-офис по итогам уикенда 22—24 октября .

По данным Box Office Mojo, премьерные выходные в США принесли создателям «Дюны» 40,1 миллиона долларов. Это оказался лучший старт в карьере Вильнева и лучший старт проектов студии Warner в пандемический период. То есть «Дюна» заработала на старте больше, чем такие блокбастеры, как «Довод» и «Годзилла против Конга».

Также параллельно с американским прокатом «Дюна» вышла в Китае, где собрала в первый уикенд 22 миллиона долларов. В целом касса картины в настоящее время перевалила за 200 миллионов долларов.