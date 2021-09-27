Таня Гончаренко .27 сентября, 2021 1

"Дюна" режиссера Дени Вильнева удержала лидерство в международном прокате и продолжила пиковый рост международных кассовых сборов в эти выходные, собрав 76,5 миллиона долларов на 32 рынках. - сообщает Deadline.

На сопоставимых рынках и при сегодняшних темпах сага о строительстве мира опережает всех конкурентов от Тенета (+ 12%) до Черной вдовы (+ 49%), Шан-Чи и Легенды о десяти кольцах ( + 64%), Бегущий по лезвию 2049 (+ 73%) и Годзилла против Конга (+ 87%).

Наибольший успех "Дюна" одержала в России, заработав 15 миллионов долларов.

Вильнев неоднократно подчеркивал, что не поддерживает одновременный выпуск его новой работы в прокат и стриминг в Северной Америке и убеждал зрителей смотреть "Дюну" исключительно в кинотеатрах.

Напомним, к статистике по сборам ещё не присоединились США. Премьера "Дюна" запланирована у них на 22 октября 2021 года.