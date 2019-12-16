Сиквел
Как пишет Box Office Mojo, фильм о новых приключениях студентов в виртуальном мире старой магической видеоигры заработал 60 миллионов долларов на домашних экранах в премьерные выходные.
Это больше, чем заработала первая часть; больше, чем ожидала студия Sony, рассчитывающая на 35 миллионов на старте; и больше, чем прогнозировали эксперты, сулящие максимум 50 миллионов.
Мировые сборы «Джуманджи 2» достигли 212 миллионов долларов. Это означает, что лента с бюджетом в 125 миллионов уже наверняка окупится в прокате.
На второй строчке американского