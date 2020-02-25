Анастасия Лях .25 февраля, 2020 10

По данным Box Office Mojo, семейная экранизация видеоигры о ежике Сонике удержала первенство в американских кинотеатрах, добавив в копилку 26,3 миллиона долларов по итогам второго уикенда.

Что касается международных сборов, они в настоящее время превысили 200 миллионов долларов. Напомним, что приключенческая лента с участием Джима Керри, у которой в ходе производства были некоторые трудности и дизайнерские переделки главного героя, получила неожиданно положительные отзывы от критиков.