Таня Гончаренко .15 октября, 2021 0

Ещё до выхода на экраны "Вечные" от Netflix установили абсолютный рекорд этого года по объему проданных билетов на премьерные показы. - сообщает Deadline

C показателем свыше 2,6 миллиона долларов "Вечные" обошли "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" (1.4 млн долларов) и "Черную Вдову" ( 2 млн долларов), которые ранее занимали лидирующие позиции.

Глядя на такой высокий показатель, студия Disney решила избавить самую ожидаемую премьеру осени от гибридной системы проката. Так, "Вечные" будут эксклюзивно представлены в прокате в течение 45-дней и лишь затем выйдет на стриминге.