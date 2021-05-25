Анастасия Лях .25 мая, 2021 6

Как и ожидалось, девятый «Форсаж» стал самым кассовым фильмом времен пандемии и побил рекорд, недавно поставленный «Годзиллой против Конга».

По данным Box Office Mojo, в одном только Китае в свой стартовый уикенд фильм заработал 135 миллионов долларов (лучший результат со времен выхода марвеловского блокбастера «Мстители: Финал»). Всего лента, пока что вышедшая также на таких территориях, как Россия, Южная Корея, Гонконг, Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, собрала по миру 162,4 миллиона долларов.

Важно, что в Америке, Европе и Австралии картина попадет в кинотеатры лишь в июне—июле, и тогда, естественно, ее касса еще существенно увеличится. Возможно, под конец проката мы и вовсе получим первый фильм-миллиардник времен ковида.

В Украине долгожданный экшен с Дизелем стартует 17 июня (допремьерные показы с 11 июня).