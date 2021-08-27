Как сообщает The Wrap, мировые сборы девятого «Форсажа» достигли отметки в 700 миллионов долларов. Таким образом, лента официально стала самым кассовым фильмом последних двух лет.
На сегодняшний день картина собрала 172,6 миллиона долларов в США и 528 миллионов на других территориях. Отметим, что это был не гибридный прокат (кинотеатральный и параллельный
Напомним, что звезда и продюсер франшизы Вин Дизель сообщил, что фанатов еще ждут десятый и одиннадцатый «Форсажи», и на этом долгоиграющая гоночная франшиза завершится. Съемки десятого фильма стартуют в январе 2022, а релиз намечен на апрель 2023. Выход одиннадцатой, заключительной, части состоится спустя год, весной