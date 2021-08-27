Анастасия Лях .27 августа, 2021 9

Как сообщает The Wrap, мировые сборы девятого «Форсажа» достигли отметки в 700 миллионов долларов. Таким образом, лента официально стала самым кассовым фильмом последних двух лет.

На сегодняшний день картина собрала 172,6 миллиона долларов в США и 528 миллионов на других территориях. Отметим, что это был не гибридный прокат (кинотеатральный и параллельный онлайн-релиз ), а эксклюзивный показ на больших экранах. «Форсажу 9» удалось приблизиться к кассе последнего допандемического хита — комедийно-приключенческого экшена «Джуманджи: Новый уровень», собравшего в мире 796,6 миллиона долларов.