Недавно кроссовер «Годзилла против Конга» установил рекорд по кассовым сборам за время пандемии. Но аналитики считают, что его должен побить девятый «Форсаж».
Как пишет Deadline, новая серия популярной
Напомним, в девятой части Дом в исполнении Вина Дизеля снова столкнется с хакершей Сайфер в исполнении Шарлиз Терон, которая впервые появилась в восьмом фильме и успела Доминику сильно насолить. Также в девятой картине главный герой будет противостоять родному брату (Джон Сина), о существовании которого не знал.
Украинский прокат запланирован на 17 июня.