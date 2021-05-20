Анастасия Лях .20 мая, 2021 2

Недавно кроссовер «Годзилла против Конга» установил рекорд по кассовым сборам за время пандемии. Но аналитики считают, что его должен побить девятый «Форсаж».

Как пишет Deadline, новая серия популярной экшен-франшизы про Дома Торетто и его «семью» может заработать в стартовый уикенд на международном рынке 160 миллионов долларов или даже больше. Речь в первую очередь о китайском и российском рынках, где фильм выходит раньше, чем в Америке и Европе.

Напомним, в девятой части Дом в исполнении Вина Дизеля снова столкнется с хакершей Сайфер в исполнении Шарлиз Терон, которая впервые появилась в восьмом фильме и успела Доминику сильно насолить. Также в девятой картине главный герой будет противостоять родному брату (Джон Сина), о существовании которого не знал.

Украинский прокат запланирован на 17 июня.