Новая интеллектуальная комедия Уэса Андерсона «Французский вестник» с зашкаливающим голливудским созвездием впечатляюще стартовала в американском прокате, сообщает The Hollywood Reporter.
Фильм стал рекордсменом пандемического американского
Надо сказать, артхаусные комедии Андерсона всегда пользовались большим зрительским спросом в рамках своей ниши. Так, например, «Отель Гранд Будапешт» в стартовый уикенд заработал 0,8 миллиона долларов, выйдя всего лишь на четырех экранах в США, то есть с каждого экрана фильм собрал 200 тысяч долларов.
В украинском прокате «Французский вестник» можно будет посмотреть с 28 октября.