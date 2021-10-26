Анастасия Лях .26 октября, 2021 4

Новая интеллектуальная комедия Уэса Андерсона «Французский вестник» с зашкаливающим голливудским созвездием впечатляюще стартовала в американском прокате, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм стал рекордсменом пандемического американского бокс-офиса по сборам с одного кинотеатра. Всего премьерный уикенд на домашних экранах принес создателям ленты казалось бы скромные 1,3 миллиона долларов. Но картина вышла всего лишь на 52 экранах. То есть с каждого экрана она собрала 25 тысяч, а это больше, чем у «Черной вдовы», «Форсажа 9» и «Венома 2», то есть это лучший показатель года.

Надо сказать, артхаусные комедии Андерсона всегда пользовались большим зрительским спросом в рамках своей ниши. Так, например, «Отель Гранд Будапешт» в стартовый уикенд заработал 0,8 миллиона долларов, выйдя всего лишь на четырех экранах в США, то есть с каждого экрана фильм собрал 200 тысяч долларов.

В украинском прокате «Французский вестник» можно будет посмотреть с 28 октября.