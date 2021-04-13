Анастасия Лях .13 апреля, 2021 11

На фото: Кадр из фильма "Годзилла против Конга"

Кроссовер о столкновении двух культовых монстров-гигантов возглавил американский бокс-офис и побил рекорд «Довода» Кристофера Нолана, сообщает Box Office Mojo.

«Годзилла против Конга» (стартовавшая в американском прокате позже, чем на других территориях) заработала у себя дома 69,8 миллиона долларов, таким образом обогнав научно-фантастический триллер «Довод» (58 миллионов) и став новым рекордсменом американского бокс-офиса за время пандемии.

Напомним, ранее фильм установил рекорд в мировом прокате как лучший старт за время пандемии, а также онлайн-рекорд в рамках потокового сервиса HBO Max.