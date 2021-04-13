Кроссовер о столкновении двух культовых
«Годзилла против Конга» (стартовавшая в американском прокате позже, чем на других территориях) заработала у себя дома 69,8 миллиона долларов, таким образом обогнав
Напомним, ранее фильм установил рекорд в мировом прокате как лучший старт за время пандемии, а также
В целом сборы «Годзиллы против Конга» на всех рынках в настоящее время составляют 357,8 миллиона долларов, так что в ближайшее время кроссовер, скорее всего, и здесь обойдет «Довод» (363 миллиона) и станет самым кассовым фильмом со времен начала