Кроссовер о столкновении двух культовых монстров-гигантов возглавил американский бокс-офис и побил рекорд «Довода» Кристофера Нолана, сообщает Box Office Mojo.

«Годзилла против Конга» (стартовавшая в американском прокате позже, чем на других территориях) заработала у себя дома 69,8 миллиона долларов, таким образом обогнав научно-фантастический триллер «Довод» (58 миллионов) и став новым рекордсменом американского бокс-офиса за время пандемии.

Напомним, ранее фильм установил рекорд в мировом прокате как лучший старт за время пандемии, а также онлайн-рекорд в рамках потокового сервиса HBO Max.

В целом сборы «Годзиллы против Конга» на всех рынках в настоящее время составляют 357,8 миллиона долларов, так что в ближайшее время кроссовер, скорее всего, и здесь обойдет «Довод» (363 миллиона) и станет самым кассовым фильмом со времен начала ковид-эпидемии.