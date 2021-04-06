Анастасия Лях .6 апреля, 2021 7

На фото: Кадр из фильма "Годзилла против Конга"

Как пишет Variety, фантастический кроссовер студии Warner о противостоянии двух культовых монстров продемонстрировал лучший результат в американском прокате за все время коронавирусной пандемии.

Длинный стартовый уикенд (дополнительный выходной за счет католической Пасхи) принес создателям кроссовера 48,5 миллиона долларов в домашнем прокате. Это существенно больше, чем было за аналогичный период у « Чудо-женщины : 1984», «Довода» и «Тома и Джерри».

При этом «Годзилла против Конга» параллельно с кинотеатрами вышла онлайн и с 25 марта была доступна всем подписчикам сервиса HBO Max без дополнительной платы.