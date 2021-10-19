«Хэллоуин убивает» обошел «Не время умирать» в американском прокате
Анастасия Лях
.19 октября, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Хэллоуин убивает"
Последний «Бонд» с Дэниэлом Крэйгом во вторую неделю домашнего проката не смог удержать лидирующую позицию и уступил первенство слэшеру «Хэллоуин убивает», сообщает Box Office Mojo.
Продолжение «Хэллоуина» заработало в стартовый уикенд 50,35 миллиона долларов в американском прокате. Это в два раза меньше, чем собрал фильм 2018 года выпуска, но с учетом пандемии и параллельного онлайн-релиза на стриминге Peacock результат все равно отличный.
«Не время умирать» опустился на вторую строку американского бокс-офиса, добавив в копилку 24,3 миллиона долларов (всего 99,5 миллиона). А третье место по итогам минувших выходных занял сиквел «Венома», приплюсовавший 16,5 миллиона долларов (всего 168 миллионов в домашнем прокате).