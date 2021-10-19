Анастасия Лях .19 октября, 2021 6

Последний «Бонд» с Дэниэлом Крэйгом во вторую неделю домашнего проката не смог удержать лидирующую позицию и уступил первенство слэшеру «Хэллоуин убивает», сообщает Box Office Mojo.

Продолжение «Хэллоуина» заработало в стартовый уикенд 50,35 миллиона долларов в американском прокате. Это в два раза меньше, чем собрал фильм 2018 года выпуска, но с учетом пандемии и параллельного онлайн-релиза на стриминге Peacock результат все равно отличный.