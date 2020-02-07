Анастасия Лях .7 февраля, 2020 2

На фото: Марго Робби в образе Харли Квинн в фильме "Хищные птицы"

Увы-увы-увы . Экранизация дисишного комикса «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли стартовала в соответствии с наихудшими прогнозами, пишет Deadline.

Предварительные показы фильма в американских кинотеатрах принесли создателям заработок в скромные 4–5 миллионов долларов. Это означает, что касса по итогам премьерного уикенда на домашних экранах составит не более 50 миллионов.

То есть «Хищные птицы», получившие взрослый прокатный рейтинг, стартовали значительно хуже других кинокомиксов с рейтингом R, а именно хуже «Дэдпула», «Логана» и «Джокера».

При этом рейтинг критиков на сайте Rotten Tomatoes превысил 90% положительных откликов. Но это, к сожалению, не пробудило зрительский интерес к феминистскому фильму о Харли Квинн и женской команде брутальных антигероинь. Видимо, потому, что аудитория комиксов преимущественно мужская, а мужчины плохо воспринимают женскую эмансипацию.