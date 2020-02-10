Анастасия Лях .10 февраля, 2020 4

Издание Deadline сообщает, что экранизация дисишного комикса «Хищные птицы», в которой Марго Робби вернулась к образу антигероини Харли Квинн, продемонстрировала на старте в домашнем прокате наихудший результат среди всех кинокомиксов DC.

В премьерные выходные феминистская лента собрала в американских кинотеатрах 33,8 миллиона долларов. Это значительно меньше, чем рассчитывала студия Warner (45 миллионов), и тем более меньше, чем прогнозировали аналитики (50–55 миллионов).

При этом, как мы уже писали, «Хищные птицы» получили от англоязычных критиков очень высокие оценки. На «гнилых помидорах» рейтинг фильма составляет в настоящее время 80%. Однако кассе положительные рецензии, увы, не поспособствовали.