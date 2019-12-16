Анастасия Лях .16 декабря, 2019 12

Кассовые сборы еще одного диснеевского проекта достигли в мировом прокате миллиарда долларов. Речь о продолжении оскароносной анимации «Холодное сердце».

По данным Box Office Mojo, сиквелу мультфильма, переиначившего сказку о Снежной королеве, потребовалось всего лишь четыре недели, чтобы перейти отметку в миллиард. Тогда как оригинал перешел этот заветный рубеж спустя аж пятнадцать недель.

При этом прокат «Холодного сердца 2» еще не стартовал на некоторых рынках, в частности, на нескольких территориях Латинской Америки.

Для студии Disney, годовой доход которой достиг рекордных десяти миллиардов, это шестой по счету проект 2019 года, ставший миллиардником.