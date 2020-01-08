Анастасия Лях .8 января, 2020 7

Пока мы отмечали Рождество, сиквел диснеевской анимации «Холодное сердце» официально установил кассовый рекорд среди мультфильмов всех времен и народов.

Как пишет Box Office Mojo, вторая часть сказки о двух сестрах, принце, снеговике и олене собрала в международном прокате 1,325 миллиарда долларов, тем самым поставив новый рекорд, который ранее принадлежал оригинальному «Холодному сердцу». Теперь оригинал опустился на вторую строку (1,281 миллиарда долларов), а на третью позицию сместилась «Суперсемейка 2» (1,243 миллиарда).

Также «Холодное сердце 2» стало третьим самым кассовым проектом 2019 года, уступив марвеловскому блокбастеру «Мстители: Финал» и ремейку «Короля Льва». Собственно, все три рекордсмена принадлежат студии Disney.