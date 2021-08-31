Анастасия Лях .31 августа, 2021 11

Как пишет Variety, лидером американского бокс-офиса по итогам минувшего уикенда стал хоррор Нии ДаКосты «Кэндимен».

Фильм заработал в стартовые выходные 22,4 миллиона долларов на домашних экранах. Аналитики считают, что это отличный результат с учетом того, что среди американцев опять растет паника и нежелание выходить из дома в связи с бушующим дельта-штаммом .

Напомним, «Кэндимен» ДаКосты — прямой сиквел оригинального «Кэндимена», вышедшего в 1992 году и основанного на чикагской городской легенде про призрачного маньяка с крюком вместо руки, облепленного пчелиным роем, который приходит и убивает, если пять раз перед зеркалом произнести его имя.

Продюсером проекта выступил Джордан Пил, создатель обласканных хорроров «Прочь» и «Мы».