Анастасия Лях .30 марта, 2021 3

На фото: Кадр из фильма "Годзилла против Конга"

Фантастический блокбастер о противостоянии двух культовых монстров-гигантов наконец добрался до кинотеатров и сходу стал лидером международного проката.

По данным Box Office Mojo, в премьерный уикенд «Годзилла против Конга» собрала 121,8 миллиона долларов. Это с учетом таких крупных рынков, как Китай, Индия, Россия, Австралия… Но без учета США, где прокат стартует 2 апреля.

В условиях пандемии это отличный результат. Для сравнения фильм «Годзилла: Король монстров» 2019 года выпуска, когда еще не было никакой эпидемии и кинотеатры работали в полную силу, заработал на старте 130 миллионов долларов аналогично без учета США.