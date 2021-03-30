Фантастический блокбастер о противостоянии двух культовых
По данным Box Office Mojo, в премьерный уикенд «Годзилла против Конга» собрала 121,8 миллиона долларов. Это с учетом таких крупных рынков, как Китай, Индия, Россия, Австралия… Но без учета США, где прокат стартует 2 апреля.
В условиях пандемии это отличный результат. Для сравнения фильм «Годзилла: Король монстров» 2019 года выпуска, когда еще не было никакой эпидемии и кинотеатры работали в полную силу, заработал на старте 130 миллионов долларов аналогично без учета США.
Отметим, что в украинском прокате картина должна была появиться 25 марта, но