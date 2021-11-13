Анастасия Лях .13 ноября, 2021 17

Фильмы марвеловской комикс-вселенной отличились новым рекордом. Суммарные сборы проектов MCU в домашнем прокате перешли отметку в девять миллиардов долларов.

Произошло это благодаря успешному старту «Вечных» в американских кинотеатрах, которые в премьерные выходные заработали 70 миллионов долларов и дополнили увесистую копилку марвеловской киновселенной.