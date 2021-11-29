Анастасия Лях .29 ноября, 2021 5

Новая диснеевская анимация «Энканто» по итогам минувшего уикенда стала лидером американского бокс-офиса .

Отметим, что прошедшие выходные в США были длинными, так как страна праздновала День благодарения. Праздник и удлиненный уикенд поспособствовали семейным походам в кино, так что неудивительно, что самым востребованным оказался мультфильм.

По данным сайта Box Office Mojo, «Энканто» заработал на старте 40,3 миллиона долларов (69,6 миллиона во всем мире). На второй строке американского бокс-офиса разместились «Охотники за привидениями: С того света» (35,3 миллиона), а третье место занял байопик Ридли Скотта «Дом Гуччи» (21,8 миллиона).

«Энканто» — это анимационный мюзикл, сюжет которого разворачивается в маленьком городке Колумбии. В центре рассказа — многодетное семейство Мадригалов, в котором каждый из детей одарен неким магическим даром. Все, кроме главной героини Мирабель…