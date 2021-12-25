Анастасия Лях .25 декабря, 2021 12

На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Аналитики предсказывают, что рождественские выходные помогут картине « Человек-паук : Нет пути домой» докрутить кассу до заветного миллиарда долларов, пишет Deadline.

Состоянием на пятницу мировые сборы фильма достигли 876 миллионов долларов (и это притом, что в огромном Китае проката не было). Аналитики не сомневаются, что после Рождества можно будет отпраздновать первый миллиард кассовых сборов времен пандемии.

Напомним, «Нет пути домой» также удостоился самого высокого рейтинга критиков за всю историю Rotten Tomatoes. Продюсеры твердо намерены продвигать ленту на соискание «Оскара» в номинации «лучший фильм года».