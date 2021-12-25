Аналитики предсказывают, что рождественские выходные помогут картине «
Состоянием на пятницу мировые сборы фильма достигли 876 миллионов долларов (и это притом, что в огромном Китае проката не было). Аналитики не сомневаются, что после Рождества можно будет отпраздновать первый миллиард кассовых сборов времен пандемии.
Напомним, «Нет пути домой» также удостоился самого высокого рейтинга критиков за всю историю Rotten Tomatoes. Продюсеры твердо намерены продвигать ленту на соискание «Оскара» в номинации «лучший фильм года».