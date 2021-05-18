Анастасия Лях .18 мая, 2021 9

Детективный хоррор «Пила: Спираль» стал лидером американского бокс-офиса по итогам минувшего уикенда.

По данным сайта Box Office Mojo, лента собрала в премьерные выходные на домашних экранах 8,7 миллиона долларов. Эта скромная сумма помогла картине занять первую строчку, но вместе с тем в рамках франшизы «Пила» это оказался худший результат.