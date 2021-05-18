Детективный хоррор «Пила: Спираль» стал лидером американского бокс-офиса по итогам минувшего уикенда.
По данным сайта Box Office Mojo, лента собрала в премьерные выходные на домашних экранах 8,7 миллиона долларов. Эта скромная сумма помогла картине занять первую строчку, но вместе с тем в рамках франшизы «Пила» это оказался худший результат.
Боевик Гая Ричи, который возглавлял домашний бокс-офис на прошлой неделе, опустился на вторую позицию, докинув в копилку 3,7 миллиона долларов (всего домашние сборы составили 14 миллионов). А триллер с Анджелиной Джоли «Те, кто желает мне смерти» разместился на третьем месте с результатом 2,8 миллиона долларов.