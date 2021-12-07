Анастасия Лях .7 декабря, 2021 4

На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Аналитики считают, что фильм « Человек-паук : Нет пути домой» установит кассовый рекорд в американском прокате за все время пандемии, пишет Deadline.

Если верить прогнозам (которые опираются на ажиотаж вокруг предварительной продажи билетов), третий фильм о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда соберет в стартовый уикенд домашнего проката 200 миллионов долларов. Некоторые думают, что цифра может достичь 250 миллионов.

Так или иначе «Нет пути домой» установит новый пандемический рекорд американского бокс-офиса , превзойдя стартовые сборы «Черной вдовы» и «Вечных» (всего касса фильма на территории Америки может перевалить за 600 миллионов долларов).

Если ориентироваться на предпродажи, уже сейчас «Нет пути домой» вызывает больший интерес, чем « Человек-паук : Вдали от дома» и «Мстители: Война бесконечности», и уступает лишь абсолютному рекордсмену «Мстители: Финал».

В украинских кинотеатрах лента появится 16 декабря.