Анастасия Лях .16 ноября, 2021 6

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Как сообщает Deadline, фильм «Не время умирать» побил кассовый рекорд пандемического периода в международном прокате.

За пределами Америки 25-й фильм бондианы заработал 558 миллионов долларов (наибольшую сумму ожидаемо принес британский рынок — 126 миллионов долларов). Общие сборы составили 708 миллионов долларов. И это лучший результат за время пандемии.

Напомним, «Не время умирать» стал последним фильмом бондианы с участием Дэниэла Крэйга в роли 007 после «Казино Рояль», «Кванта милосердия», «Скайфолла» и «Спектра». Кто станет следующим Бондом, пока неизвестно.