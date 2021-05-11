Анастасия Лях .11 мая, 2021 13

По итогам минувшего уикенда лидером североамериканского бокс-офиса стал боевик Гая Ричи «Гнев человеческий», главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем.

По данным Box Office Mojo, в премьерные выходные на домашних экранах лента собрала 8,1 миллиона долларов и тем самым сместила с первой позиции лидера прошлой недели аниме «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“». Международные сборы «Гнева человеческого» на сегодняшний день составили 25,1 миллиона долларов (при этом фильм пока что вышел не на всех территориях, в украинском прокате, в частности, он стартует 13 мая).