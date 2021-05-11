По итогам минувшего уикенда лидером североамериканского
По данным Box Office Mojo, в премьерные выходные на домашних экранах лента собрала 8,1 миллиона долларов и тем самым сместила с первой позиции лидера прошлой недели аниме «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“». Международные сборы «Гнева человеческого» на сегодняшний день составили 25,1 миллиона долларов (при этом фильм пока что вышел не на всех территориях, в украинском прокате, в частности, он стартует 13 мая).
Напомним, Стэйтем сыграл загадочного парня по имени Эйч, который внедряется в инкассаторскую компанию для расследования серии ограблений, произошедших в